ВИДЕО : До слез! Пропавшая летом в Пайде кошка после долгих скитаний воссоединилась с хозяевами

Все это время они искали питомца, но безуспешно. Тем временем в организацию MTÜ Paikass поступил звонок от женщины, которая уже несколько недель подкармливала одну кошку. Женщина решила поймать животное и передать организации, волонтеры которой сразу же увидели сходство с пропавшей кошкой и позвонили ее хозяевам. Когда они прибыли на место, сомнений не осталось: это Мийсу!

”У нас у всех были слезы на глазах, это непередаваемое чувство как для семьи, так и для кошки , которая после долгих скитаний вернулась домой”, — написала в соцсетях основатель MTÜ Paikass Вирге.