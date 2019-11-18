ВИДЕО : До слез! Пропавшая летом в Пайде кошка после долгих скитаний воссоединилась с хозяевами
В августе в Пайде потерялась кошка по кличке Мийсу. Она сбежала из клетки после визита к ветеринару и будто провалилась сквозь землю. Но все хорошо, что хорошо кончается: сейчас, спустя несколько месяцев, животное нашлось и воссоединилось с хозяевами.
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