18.11.2019, 21:55

ВИДЕО : До слез! Пропавшая летом в Пайде кошка после долгих скитаний воссоединилась с хозяевами


EST 27
ВИДЕО : До слез! Пропавшая летом в Пайде кошка после долгих скитаний воссоединилась с хозяевами
Foto: kuvatõmmis / MTÜ Paikass

В августе в Пайде потерялась кошка по кличке Мийсу. Она сбежала из клетки после визита к ветеринару и будто провалилась сквозь землю. Но все хорошо, что хорошо кончается: сейчас, спустя несколько месяцев, животное нашлось и воссоединилось с хозяевами.

Все это время они искали питомца, но безуспешно. Тем временем в организацию MTÜ Paikass поступил звонок от женщины, которая уже несколько недель подкармливала одну кошку. Женщина решила поймать животное и передать организации, волонтеры которой сразу же увидели сходство с пропавшей кошкой и позвонили ее хозяевам. Когда они прибыли на место, сомнений не осталось: это Мийсу!


”У нас у всех были слезы на глазах, это непередаваемое чувство как для семьи, так и для кошки, которая после долгих скитаний вернулась домой”, — написала в соцсетях основатель MTÜ Paikass Вирге.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: