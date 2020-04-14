ВИДЕО | Дистанционное обучение продолжится до 15 мая. Массовые мероприятия будут запрещены еще долго

На вопросы ответили медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов и вице-канцлер Министерства науки и образования Кристи Винтер-Немвальтс.

”Хорошая новость состоит в том, что количество новых случаев становится меньше. Лечение продолжается, тестирование тоже. Новых тенденций по части тестирования пока нет — наблюдается плато”, — сказал Попов.

Попов отметил, что сейчас начинается сезон клещей, и, несмотря на чрезвычайное положение, вакцинация от клещевого энцефалита проводится будет.

”Вне всякого сомнения, массовые мероприятия в апреле проводить нельзя. Думаю, что и в последующие месяцы тоже. Текущая неделя должна показать, каким образом болезнь проявит себя далее, продолжит ли распространение в нынешних условиях. Следует признать, что имеющиеся меры приносят много пользы и ослаблять их сейчас нельзя”, — отметил доктор.

Как пишет RusERR, согласно одобренному правительством плану Министерства образования и науки, итоговых экзаменов у выпускников основной школы не будет. В мае-июне для них будут проводиться вступительные экзамены.

"В случае, если распространение коронавируса приостановится, и план будет реализован, то с 15 мая по 15 июня для выпускников 9 классов будут проводиться вступительные экзамены, — сказала вице-канцлер Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс на пресс-конференции. — У выпускников 12-х классов будет два государственных экзамена — по эстонскому языку и математике. В мае пройдут консультации, экзамены проведут в конце мая или начале июня. Результаты объявят 30 июня".

Она отметила, что осенью могут провести государственные экзамены для тех, кто летом не сдавал экзамены или для тех, кто хочет улучшить результат.

"В течение ближайших недель предоставим школам инструкции о том, как выставлять годовые оценки", — сказала Винтер-Немвальтс.

По плану, дистанционное обучение продолжится до 15 мая, после чего в школах начнется деятельность, связанная с развитием детей, а также мониторинг развития детей.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Эстонии было сделано 1513 теста на COVID-19, из которых 3% или 45 проб дали положительный результат. К сожалению, четыре человека скончались.