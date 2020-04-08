ВИДЕО | Держите дистанцию! В Таллинне стали дробить компании с помощью дронов

Дрон оборудован качественной 4К-камерой, прямую картинку можно передавать при наличии интернета как на телефон или планшет, так и на обычный компьтер.
Как сообщает USS Security, на дроне установлен громкоговоритель, который слышно на расстоянии 200-300 метров, через него на эстонском и русском языках транслируется текст, призывающий людей соблюдать между собой дистанцию по меньшей мере в 2 метра.
Испытательные полеты прошли успешно - гуляющие компанией люди, услышав "голос с небес", быстренько расходятся на необходимую дистанцию.
Чрезвычайное положение действует в Эстонии до 1 мая. Согласно распоряжению правительства, передвигаться в общественном месте можно не более, чем по два человека, соблюдая между собой дистанцию в два метра.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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