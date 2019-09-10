ВИДЕО | Депутаты-реформисты покинули зал заседаний во время выступления председателя Рийгикогу

Пыллуаас сказал: "Традицией является давать новой коалиции сто дней свободных от критики. До сих пор старались это правило соблюдать. Но в этот раз традиция не соблюдена. Не было ни ста дней свободных от критики, ни тем более от злобы. Этот обычай нарушили как журналисты, так и оппозиция и президент, которая провозгласила 24 апреля "100 дней без злобы", но сообщила вскоре в зарубежной прессе, что ненавидит получившую мандат от народа партию".

И в тот момент, когда председатель Рийгикогу высказал критику в адрес президента, прессы и депутатов от оппозиции, из зала вышли пять реформистов (Йоко Алендер, Таави Аас, Марко Михкельсон, Хейки Краних и Лийна Керсна).

Комментируя позже депутатский демарш, Пыллуаас заметил, что "критику тяжело принимать". Один из покинувших зал заседаний — Таави Рыйвас — объяснил свой шаг тем, что "Пыллуаас оскорбил в своей речи президента и коллег".