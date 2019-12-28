ВИДЕО | Депутат Рийгикогу Мартин Репинский "подрабатывает" в Uber на "Жигулях" и гоняет 170 км/ч

Сестрадепутата Рийгикогу Мартина Репинского разместила в Facebook видео, на котором ее брат, экс-министр сельского хозяйства разгоняется на машине со скоростью до 170 км/ч. По словам Репинского, это юмористическое видео, а настоящая скорость машины не превышает 90 км/ч.
Сестра Мартина Репинского Наталья опубликовала сегодня в своем Facebook юмористическое видео, в котором роль водителя Uber играет Мартин. При этом он находится за рулем "Жигулей". Далее они едут по трассе и развивают скорость до 170 км/ч. Такую скорость показывает спидометр.
"Спидометр машины специально настроен таким образом, что скорость показывает выше. Это сделано специально для этого видео", — пояснил Репинский. По его словам, таким образом настроил его друг, а максимальная скорость этой машины на самом деле не превышает 90 км/ч.
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