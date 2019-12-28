ВИДЕО | Депутат Рийгикогу Мартин Репинский "подрабатывает" в Uber на "Жигулях" и гоняет 170 км/ч

Сестра Мартина Репинского Наталья опубликовала сегодня в своем Facebook юмористическое видео, в котором роль водителя Uber играет Мартин. При этом он находится за рулем "Жигулей". Далее они едут по трассе и развивают скорость до 170 км/ч. Такую скорость показывает спидометр.

"Спидометр машины специально настроен таким образом, что скорость показывает выше. Это сделано специально для этого видео", — пояснил Репинский. По его словам, таким образом настроил его друг, а максимальная скорость этой машины на самом деле не превышает 90 км/ч.