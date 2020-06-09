ВИДЕО | Департамент здоровья: вирус никуда не делся

Мерике Юрило сказала, что коронавирус еще опасен, стоит быть бдительным. Об этом заявил и премьер-министр Юри Ратас. "По данным Ученого совета, уровень распространения коронавируса значительно возрос. На прошлой неделе индикатор держался выше 1, достигнув и уровня, сопоставимого с предыдущим пиком.

Из опыта уже преодоленного кризиса мы знаем, что ограничение распространения инфекции начинается с наших ежедневных решений и действий. А значит, теперь мы снова должны каждый день серьезно и бдительно следовать всем рекомендациям, которые защищают нас от коронавируса и препятствуют его распространению".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!