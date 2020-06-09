ВИДЕО | Департамент здоровья: вирус никуда не делся
Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило и заведующий отдела экстренной медицины Мартин Кадай дали обзор текущей ситуации с коронавирусом в стране.
Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило и заведующий отдела экстренной медицины Мартин Кадай дали обзор текущей ситуации с коронавирусом в стране.
Мерике Юрило сказала, что коронавирус еще опасен, стоит быть бдительным. Об этом заявил и премьер-министр Юри Ратас. "По данным Ученого совета, уровень распространения коронавируса значительно возрос. На прошлой неделе индикатор держался выше 1, достигнув и уровня, сопоставимого с предыдущим пиком.
Из опыта уже преодоленного кризиса мы знаем, что ограничение распространения инфекции начинается с наших ежедневных решений и действий. А значит, теперь мы снова должны каждый день серьезно и бдительно следовать всем рекомендациям, которые защищают нас от коронавируса и препятствуют его распространению".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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