ВИДЕО | Департамент здоровья: в Таллинне и Харьюмаа дело идет к массовой заболеваемости COVID-19. Случайно заразиться можно где угодно

Департамент здоровья распространил вчера пресс-релиз, в котором говорится, что рост заболеваемости существенно увеличил нагрузку на департамент, ощущается даже нехватка рабочих рук.

Хярма объяснила, что в Восточной, Южной и Западной Эстонии ситуация под контролем — там справляются, цепочки заражений выявляются. "В Таллинне и Харьюмаа все связи мы выявить не можем. Есть и завозные случаи, и инфицирование в кругу близких контактов".

Хярма констатирует, что мы движемся в этом регионе к фазе масштабного распространения COVID-19. "Больше нет зависимости от очагов, люди могут получить инфекцию просто случайно в любом месте".

Сейчас не хватает "коронадетективов", чтобы управлять всей этой ситуацией. Хярма отмечает, что желающих помочь много, их активно привлекают к работе. Но людей, конечно, нужно обучить, а это требует времени. "Думаю, что с рабочей силой скоро проблем не будет", — сказала представитель Департамента здоровья и попросила людей проявлять понимание и терпение.

По нашим соседям — Латвии и Литве видно, что введение крайне жестких мер — практически закрытие страны на замок — уже дало небольшие результаты. Было бы правильно ввести и в Эстонии строгие ограничения? Хярма считает, что у нас и сейчас действуют жесткие ограничения. "Теперь требуется содействие людей, чтобы они поняли — правительство пытается сохранить страну открытой".

Приближается рождественский период. Хярма советует в этом году отмечать праздники в узком семейном кругу. "Если будем организовывать крупные сборы, большие семейные праздники, то поставим себя и своих коллег в опасность", — полагает она.

Хярма отмечает: так как в Таллинне вирус получил широкое распространение, жителям столицы особенно настоятельно рекомендуется оставаться в городе и не ездить в праздники по Эстонии.

"Скорее стоит предпочесть различные занятия в кругу своих близких. Еще какое-то времени нужно выдержать в таких условиях".

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