ВИДЕО | Департамент здоровья: в изоляции находятся почти 27 000 человек, рост заражения стабилизируется

Мари-Анне Хярма сообщила, что 90% прибавляющихся инфицированных имеют симптомы болезни. Доля бессимптомных больных сокращается. В изоляции находятся почти 27 000 человек. По словам Хярма, треть больных с острыми респираторными инфекциями — больные коронавирусом.

Хярма добавила, что появились признаки стабилизации прироста новых случаев заражения: по сравнению с прошлыми неделями, больных коронавирусом прибавляется все меньше, но тренда на спад еще нет.

Самое худшее положение сейчас в Ида-Вирумаа, затем идет Харьюмаа, а Тартумаа на подходе — там самый быстрый прирост новых случаев заражения.

По словам Хярма, болезнь распространяется, в основном, среди молодых людей. Треть больных не знают, где заразились. Новые очаги связаны, в первую очередь, с кружками по интересам, рабочими коллективами и школами. Она подчеркнула, что школы не самое распространенное место заражения.

В Таллинне проверили на коронавирус 4700 сотрудников сферы образования из 322 учреждений. Положительных тестов было 46 — 0,9%, поэтому риск заражения среди учителей не выше, чем среди других людей.

20-30% инфицированных на следующей неделе потребуется госпитализация. Всего имеется 519 койко-мест для больных COVID-19, в том числе места в реанимации и травмпункте.

Больницы Ида-Вирумаа испытывают сложности с количеством пациентов — проблема не с числом койко-мест, а с нехваткой персонала. в Нарву отправится экспертная группа из Лыунаского штаба.

Сейчас более 100 медицинских сотрудников больны коронавирусом. Департамент здоровья ищет 50 дополнительных сотрудников.

В ноябре было зарегистрировано 49 смертей от коронавируса. Средний возраст покойных составлял 80 лет, почти у всех из них были сопутствующие болезни. Смертность от коронавируса растет по всей Европе, говорит Хярма.

Кристин Раудсепп рассказала, что в разработке находятся 200 различных вакцин от коронавируса, клинические исследования проходят около 60, а 13 вакцин уже достигли последней стадии исследований. Эстония с особым вниманием следит за приходом двух вакцин: от Moderna и от Pfizer, которые уже начали процедуру ходатайства о разрешении на продажу.