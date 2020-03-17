17.03.2020, 08:31

ВИДЕО | Департамент здоровья: в дальнейшем скорая приедет только в случае, если человек в группе риска и ему показан анализ на коронавирус

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По словам заведующего отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, все люди сейчас должны думать так, что вне зависимости от того, проявляются ли симптомы коронавируса, гриппа или какой угодно острой инфекции дыхательных путей, следует действовать одинаково. Во избежание распространения инфекции следует воздерживаться от контакта с другими людьми и оставаться дома.

Кадай сказал, что поскольку бригады скорой помощи, которые берут анализы на коронавирус, настолько перегружены, департамент принял решение, что прежним образом пробы больше брать не будут. "В дальнейшем важно экономящее ресурсы решение, что мы сосредоточимся только на более тяжелых случаях заболевания. Людей, которые сегодня ждут своего взятия проб в очереди, обслужат до конца, но в дальнейшем скорая помощь приедет только тогда, когда человек входит в группу риска и ему показано взятие проб", — сказал Кадай в понедельник.

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"Департамент здоровья такую организацию не поддерживает. Мы должны считаться с определенным риском. По-прежнему действует логика, что здоровых людей нет смысла тестировать — это создает у людей ложное чувство безопасности, когда они узнают, что в данный момент не заражены коронавирусом, но это и говорит только об этом моменте", — сказал Кадай.

По его словам, все люди сейчас должны думать так, что вне зависимости от того, есть ли у них симптомы коронавируса, гриппа или какой угодно острой инфекции дыхательных путей, следует действовать одинаково — воздерживаться от контакта с другими людьми и оставаться дома. Кадай добавил, что домашнее лечение также не отличается.

Кадай заверил, что Департамент здоровья готов помочь районным больницам, но просьбу о помощи следует направлять напрямую им. "Мы сегодня найдем решение, если у больницы нет средств индивидуальной защиты, при необходимости найдем и дополнительный персонал, кого туда направить из других больниц", — сказал он.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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