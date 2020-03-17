ВИДЕО | Департамент здоровья: в дальнейшем скорая приедет только в случае, если человек в группе риска и ему показан анализ на коронавирус

Кадай сказал, что поскольку бригады скорой помощи, которые берут анализы на коронавирус, настолько перегружены, департамент принял решение, что прежним образом пробы больше брать не будут. "В дальнейшем важно экономящее ресурсы решение, что мы сосредоточимся только на более тяжелых случаях заболевания. Людей, которые сегодня ждут своего взятия проб в очереди, обслужат до конца, но в дальнейшем скорая помощь приедет только тогда, когда человек входит в группу риска и ему показано взятие проб", — сказал Кадай в понедельник.

На Сааремаа из-за очага заражения для взятия проб установлен так называемый drive-in, где можно обслуживать гораздо больше пациентов с достаточным подозрением на вирус. Планируется ли создать такие пункты взятия проб и на материке?

"Департамент здоровья такую организацию не поддерживает. Мы должны считаться с определенным риском. По-прежнему действует логика, что здоровых людей нет смысла тестировать — это создает у людей ложное чувство безопасности, когда они узнают, что в данный момент не заражены коронавирусом, но это и говорит только об этом моменте", — сказал Кадай.