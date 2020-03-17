ВИДЕО | Департамент здоровья: в дальнейшем скорая приедет только в случае, если человек в группе риска и ему показан анализ на коронавирус

По его словам, все люди сейчас должны думать так, что вне зависимости от того, есть ли у них симптомы коронавируса, гриппа или какой угодно острой инфекции дыхательных путей, следует действовать одинаково — воздерживаться от контакта с другими людьми и оставаться дома. Кадай добавил, что домашнее лечение также не отличается.
Кадай заверил, что Департамент здоровья готов помочь районным больницам, но просьбу о помощи следует направлять напрямую им. "Мы сегодня найдем решение, если у больницы нет средств индивидуальной защиты, при необходимости найдем и дополнительный персонал, кого туда направить из других больниц", — сказал он.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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