ВИДЕО | Департамент здоровья: увеличилась заболеваемость коронавирусом среди школьников

”Если раньше было больше случаев среди 30-40-летних и тех, кто старше их на поколение, то есть среди 60-70-летних, то на этой неделе больше зараженных среди школьников”, — сказала она. По словам Сепп, заражены также некоторые родители этих детей, а это значит, что определенное количество больных добавилось в возрастной категории 40-49 лет.

Представитель ведомства сказала, что заболеваемость коронавирусом в последние недели растет, но в большинстве случаев Департаменту здоровья удается ограничить все очаги, а следовательно — сильного роста ожидать не стоит. Сепп отметила, что скрытого распространения в Эстонии нет. ”В среднем мы проводим около 3000 тестов в день, и при таком большом объеме у нас относительно низкий уровень положительных результатов, который в настоящее время составляет 1,8 %”, — пояснила она. Таким образом, число положительных результатов тестирования ниже установленного ВОЗ порогового значения в три процента, которые указывают скрытое распространение.

Департамент также одобряет вчерашнее решение правительства разрешить прямые рейсы в европейские страны, где уровень заражения в два раза ниже среднего по ЕС. Если раньше часто путешествующим людям приходилось летать несколькими рейсами, то теперь они могут пользоваться прямыми рейсами, что значительно снижает риск заражения.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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