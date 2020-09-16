16.09.2020, 12:01
ВИДЕО | Департамент здоровья успокаивает: нынешний уровень заражения в 25 отличается от того же показателя весной
Министр социальных дел Танель Кийк и представитель Департамента здоровья Ирина Донченко в 12 часов дали совместную пресс-конференцию, чтобы рассказать о текущей ситуации с распространением COVID-19 в Эстонии.
Уровень заражения коронавирусом в Эстонии превысил 25 человек на 100 000 населения.
"Нынешние 25 намного отличаются от весенних 25-ти", — заверила Донченко. По ее словам, тогда много людей были госпитализированы, среди них было много пожилых людей, а сейчас на регулируемом дыхании находятся лишь 2 человека.
"Можно сказать, что сейчас в больницах на лечении находятся люди старшего возраста с сопутствующими болезнями", — добавила Донченко.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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