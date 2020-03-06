ВИДЕО | Департамент здоровья: с зараженным коронавирусом учеником гимназии Кристийне в школе контактировали около 30 человек

Сегодня выяснилось, что один из десяти зараженных — ученик Таллиннской гимназии Кристийне. Он сейчас находится на домашнем лечении, и школа закрыта на две недели.

Ученикам школы в это время рекомендовано быть дома на карантине, чтобы наблюдать за своим здоровьем и избежать распространения инфекции.

Выяснилось, что зараженный ученик был в регионе риска и 4 марта находился дома. К сожалению, он ходил в школу 3 марта, но при появлении симптомов пошел домой. Семья ребенка тоже находилась дома, никто на работу не ходил.

Департамент здоровья уточнил, что ребенок 2 марта не ходил в школу, поскольку ему было немного нехорошо. На следующий день ему снова было лучше, и по этой причине он и пошел в школу. Ребенок стал для департамента наблюдаемым через своего родственника, который тоже был под наблюдением. Департамент здоровья связался с семьями тех учителей и детей, которые 3 марта контактировали с зараженным в школе. Как утверждается, в классе около 25 учеников, вдобавок с учеником контактировали пять учителей.

Департамент здоровья сказал, что за пребывание в домашней изоляции могут отвечать только сами люди. Таким образом, невозможно гарантировать, что люди, которые две недели должны находиться дома, так и сделают.

Департамент здоровья сказал, что человек в изоляции, у которого нет близких, которые могли бы принести ему еду и лекарства, получит помощь от местного самоуправления.

С рейса Бергамо-Рига под наблюдением у Департамента здоровья находятся 76 человек.

К сегодняшнему дню лаборатория Департамента здоровья проанализировала 184 пробы, положительными оказались 10 из них.