ВИДЕО | Департамент здоровья: ношение масок рекомендовано прежде всего в Таллинне и Ида-Вирумаа

”О масштабном распространении говорить не приходится”, — сказала специалист.

Она пояснила, что рекомендация носить маски не перейдет в обязательство, пока для этого не будет серьезных оснований. По словам Хярма, ношение масок рекомендовано прежде всего в тех регионах, где есть вероятность заражения в общественном транспорте и других местах общественного пользования. Это, прежде всего, Таллинн и Ида-Вирумаа.

Ношение масок уже обязательно в Риге и настоятельно рекомендовано в Хельсинки, где в кафе посетителя без маски могут попросить покинуть заведение. Однако, если ношение масок станет обязательным на всей территории Эстонии или в отдельных уездах, то государство или местные самоуправления должны обеспечить население масками.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!