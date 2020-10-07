ВИДЕО | Департамент здоровья: ношение масок рекомендовано прежде всего в Таллинне и Ида-Вирумаа

”О масштабном распространении говорить не приходится”, — сказала специалист.
Она пояснила, что рекомендация носить маски не перейдет в обязательство, пока для этого не будет серьезных оснований. По словам Хярма, ношение масок рекомендовано прежде всего в тех регионах, где есть вероятность заражения в общественном транспорте и других местах общественного пользования. Это, прежде всего, Таллинн и Ида-Вирумаа.
Ношение масок уже обязательно в Риге и настоятельно рекомендовано в Хельсинки, где в кафе посетителя без маски могут попросить покинуть заведение. Однако, если ношение масок станет обязательным на всей территории Эстонии или в отдельных уездах, то государство или местные самоуправления должны обеспечить население масками.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
«Готов к войне». Хабиб выложил видео подготовки к бою с Гэтжи
Нобелевскую премию по химии присудили за редактирование генома
Онколог назвал главного врага рака
Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет