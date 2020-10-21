ВИДЕО | Департамент здоровья: мы преодолели пик второй волны. По-прежнему много случаев завозится из России

”Мы преодолели пик второй волны. Сейчас идет тенденция к снижению”, — сказала Хярма.

”Несколько недель назад мы разослали сообщения о том, что следующие несколько недель будут критическими, а сегодня видим, что эти усилия себя оправдали. Если мы возьмем другие острые респираторные вирусные заболевания, то мы также увидим тенденцию к снижению. Отчасти это связано с тем, что люди оставались в изоляции и соблюдали дистанцию”, — отметила она.

При этом случаев, привезенных из-за границы, по-прежнему довольно много. Как правило, речь идет о России. В большей части случаев вирус выявлялся сразу после прибытия человека или в течение 1-3 дней. В единичных случаях диагноз был поставлен спустя 10 дней после приезда.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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