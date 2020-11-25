ВИДЕО | Департамент здоровья: любые сборища представляют опасность, взрослые люди должны ограничить общение

Профессор Криста Фишер отметила, что заболеваемость коронавирусом находится в тенденции роста. В неделю фиксируется больше новых случаев заражения, чем за весь весенний период. Если раньше заражались 500 человек в неделю, то теперь — 2500. 27% из них не знают, где заразились, а 16% не имеют каких-либо симптомов болезни.

За последние две недели прибавилось более 4000 инфицированных: половина из них из Харьюмаа, значительная часть из Ида-Вирумаа, но и Тартумаа начинает догонять по цифрам. Если смотреть число заразившихся на 100 000 населения, то на первом месте Ида-Вирумаа, затем идут Харьюмаа и Хийумаа.

По словам Фишер, если две недели назад среди инфицированных преобладала возрастная группа 15-19 лет, то теперь преобладает группа постарше — поколение их родителей. Среди пожилых людей не очень много инфицированных, но это группа риска, и больные коронавирусом пожилые люди очень часто попадают в больницу. Департамент следит за 21 000 контактных и 4000 инфицированных.

Число госпитализированных людей превысило весенний уровень. За неделю число людей в больницах выросло на 156%. Через две недели ожидается прирост в 50-100 госпитализированных больных. Число койко-мест к середине декабря увеличат до 447.

Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно отметил, что любые сборища народа представляют опасность. "Один за всех и все за одного", — призвал он население к разумным действиям. По словам Ланно, прирост заражения вызван тем, что на осенних каникулах многие семьи путешествовали по Эстонии.

Вице-канцлер Минсоцдел Марис Йессе отметила, что распоряжения правительства — это минимум из того, что мы должны делать. По ее словам, взрослые люди должны ограничить общение и ежедневно не встречаться со своим кругом общения.

Йессе подчеркнула, что нужно три недели поднапрячься, чтобы лучше справиться с ситуацией.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!