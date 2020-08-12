ВИДЕО | Департамент здоровья: коронавирус от ребенка к ребенку не передается. Случаев, когда ребенок заражает учителя, тоже мало

”Согласно имеющейся на настоящий момент информации, COVID-19 от ребенка к ребенку не передается. От ребенка к взрослому передается очень редко. Случаев, когда ученики заражают в школе учителя, очень мало. Вспышек внутри школы, по нашим данным, тоже крайне мало”, — сказала и.о.главы Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

По словам Хярма, крайне важно будет обеспечить в школе хорошую гигиену. ”Нужно хорошо убирать. У детей должна иметься возможность мыть и сушить руки, во время обеденных перерывов также должна иметься возможность вымыть руки”, — отметила она. Кроме того, должны иметься условия для соблюдения дистанции. ”Это общие рекомендации. По сравнению с весной в плане ничего не поменялось. Все эти рекомендации, которые мы имели в виду последние полгода, действуют по-прежнему”, — отметила Хярма.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!