ВИДЕО | Департамент здоровья: болевая точка заражения — Таллинн, очень много случаев связано с поездками за границу

Самая большая часть людей находится под наблюдением как раз в Пыхьяском регионе — 720 человек. Одно из самых проблематичных мест — Таллинн. К счастью, большинство новых случаев — близкие контакты инфицированных, а это означает, что они уже находились в самоизоляции не распространяли вирус, заверила Эстер Эпик.

Тем не менее четверть инфицированных в Таллинне не знает, где заразились. Департамент здоровья советует использовать приложение HOIA, чтобы быстрее получать информацию о возможном контакте с инфицированными людьми. В приложении уже зарегистрировали себя 26 инфицированных, что помогло оповестить их близкие контакты.

Эпик подчеркнула, что большое количество случаев заражения было привезено из-за рубежа: человек сначала не чувствует, что заболел, но по приезду в Эстонию заражает члена семьи или коллегу по работе.

Департамент здоровья вновь подчеркивает важность 14-дневного периода самоизоляции. Эпик напомнила, что шраф за несоблюдение самоизоляции достигает 9600 евро.

Мари-Анне Хярма привлекла внимание к тому, что в Эстонии зафиксировано много очагов заражения, старт которым дали праздники: праздник в сауне, день рождения в Выру, мероприятие Gourmet Coffee и т.д. Стало известно о случае заражения на Rally Estonia.

Среди инфицированных больше всего людей возрастом 20-40 лет. Ситуация отличается от того, что было весной, когда среди зараженных преобладали люди возрастом 30-60 лет. В Эстонии, как и в Европе случаи заражения происходят, в основном, среди молодежи, отметила Хярма.

Если рассматривать Европу целиком, то уровень заболеваемости превысил 60 человек 100 000 жителей. Основная доля новых случаев фиксируется в Испании, Франции и России. Число смертей не увеличивается, а новые смерти, в основном, идут за счет России, Украины и Румынии.

Средний уровень заболеваемости в странах Балтии составляет 13 человек на 100 000 жителей: в Эстонии 20,6, в Литве 16, в Латвии 4,7.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!