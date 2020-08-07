ВИДЕО | Дело о нападении в тюрьме: суд оправдал Вячеслава Гулевича

Прокурор обвинял Гулевича в необоснованном отказе от дачи показаний в качестве свидетеля по делу о нападении на него же (Гулевича) в тюрьме. Суд постановил, что Гулевич невиновен.

”Мы довольны. Радостно слышать, что судья осмелился вынести оправдательный приговор”, — прокомментировал адвокат Гулевича Владимир Садеков.

Прокурор Тоомас Томберг сказал, что должен ознакомиться с решением и принять решение относительно того, подавать ли апелляцию.

В июне прошлого года предполагаемый лидер так называемой Кемеровской ОПГ Вячеслав Гулевич подвергся нападению в Таллиннской тюрьме. Но отказался от дачи показаний по этому инциденту, что привело к новому уголовному обвинению.

На Гулевича 14 июня 2019 года в Таллиннской тюрьме напал Эрик Круузимяги, отбывающий наказание за двойное убийство в ночном клубе Poseidon (среди убитых был член Кемеровской ОПГ). Подробнее об этом эпизоде читайте здесь.

На допросах после нападения Гулевич заявил, что ни на какие вопросы отвечать не намерен. ”Хочу сказать, что не признаю себя потерпевшим. У меня нет никаких претензий ни к тюрьме, ни к прокуратуре. У меня ни к кому нет претензий”, — сказал он.

Прокуратура расценила такое поведение Гулевича как безосновательный отказ от дачи показаний.