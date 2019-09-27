27.09.2019, 07:01

ВИДЕО DELFI | Юрген Лиги о погибшем на пароме "Эстония" брате: в молодом возрасте он был очень талантливым

верит ли Лиги в официальную версию гибели парома?
Роман Старапопов
Роман Старапопов
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28 сентября 2019 года исполняется 25 лет со дня одной из крупнейших катастроф ХХ столетия — гибели парома ”Эстония”. В катастрофе погиб Прийт Лиги — брат депутата Рийгикогу, экс-министра Юргена Лиги.

О трагедии Юрген Лиги узнал по радио. Депутат поясняет, что интернет в то время не был так распространен. Лиги признает, что не сразу понял, как это возможно, а потом осознал, что это — паром ”Эстония”, на котором он и сам неоднократно плавал в Швецию на соревнования.

”И следующая мысль была: мой брат мог быть там. Он был ученым, поступал в стокгольмскую докторантуру. В молодом возрасте он был очень талантливым. Первую диссертацию защищал в Ленинграде, в нынешнем Петербурге. Другую должен был защищать в Стокгольме”, — вспоминает Лиги, который тут же сказал жене, что Прийт мог быть на том судне. Сейчас он уже и не помнит, как ему сообщили о смерти брата.

Между тем Юрген Лиги верит в официальную версию крушения — проникновение воды в трюм через оторвавшийся автомобильный люк. ”Выводы уже сделаны — по конструкции и так далее. Каждый человек видит по-своему факты. Все равно мы истину не узнаем”, — говорит Лиги, который уверен, что гибель парома не связана с криминалом.

По его словам, могилу надо оставить в покое. Надо ли возобновлять расследование? Лиги говорит, что родственникам погибших больно возвращаться к этой трагедии, а людям со стороны просто интересно. ”Я не могу думать об этом. Конечно, реакция людей разная”, — говорит Лиги, мать которого хотела узнать причину трагедии.

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