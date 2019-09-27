ВИДЕО DELFI | Юрген Лиги о погибшем на пароме "Эстония" брате: в молодом возрасте он был очень талантливым

О трагедии Юрген Лиги узнал по радио. Депутат поясняет, что интернет в то время не был так распространен. Лиги признает, что не сразу понял, как это возможно, а потом осознал, что это — паром ”Эстония”, на котором он и сам неоднократно плавал в Швецию на соревнования.

”И следующая мысль была: мой брат мог быть там. Он был ученым, поступал в стокгольмскую докторантуру. В молодом возрасте он был очень талантливым. Первую диссертацию защищал в Ленинграде, в нынешнем Петербурге. Другую должен был защищать в Стокгольме”, — вспоминает Лиги, который тут же сказал жене, что Прийт мог быть на том судне. Сейчас он уже и не помнит, как ему сообщили о смерти брата.

Между тем Юрген Лиги верит в официальную версию крушения — проникновение воды в трюм через оторвавшийся автомобильный люк. ”Выводы уже сделаны — по конструкции и так далее. Каждый человек видит по-своему факты. Все равно мы истину не узнаем”, — говорит Лиги, который уверен, что гибель парома не связана с криминалом.