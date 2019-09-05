ВИДЕО DELFI | В Таллинне массово орудуют лжетаксисты: цены в три раза выше, чем у Tulika Takso

По словам административного руководителя Старого порта Таллинского порта Тармо Рандмяэ, для них очень важен позитивный опыт прибытия в порт и дальнейшего путешествия. Рандмяэ находит, что у услуги таксоизвоза в этом важная роль, поскольку многие пассажиры желают из порта ехать дальше именно на такси. ”Для того, чтобы быть уверенными в качестве предлагаемых таксоуслуг, мы изменили схему движения перед А-терминалом с тем, чтобы перед терминалом могли быть только такси тех компаний, которые являются нашими партнерами. Плюс к этому перед терминалом есть краткосрочная парковка ”Kiss & Sail”, на которой могут останавливаться и другие автомобили, перевозящие пассажиров — в том числе и такси, которые для оказания этой услуги используют различные приложения. В то же время мы стараемся повысить осведомленность пассажиров по части официальной услуги таксоизвоза и прав пассажиров такси как на нашей странице, так и с помощью инфознаков”, — добавил Рандмяэ.

По словам руководителя Tulika, к сожалению до сих пор часты ситуации, когда лжетакси Tulika проскакивают под шлагбаум, проезжая для этого порой и через бордюры ограждения. По его словам, наибольшая группа риска — это как раз иностранные гости, которые используют приложения для заказа такси реже, чем местные жители и которые уверены в том, что выбирая белую машину с желтым овалом, с ними не может случится ничего плохого. ”Первые признаки организованной деятельности лжетакси мы заметили около года назад и это нашло отражение даже в финской прессе. Число ежедневно обманываемых клиентов велико и сегодня они обращаются с жалобами в Tulika. Довольно часто клиентам за поездку в центре города выставляют счет в 50 евро, а в случае отказа платить грозят вызвать полицию”, — рассказывает он, добавляя, что, к сожалению, в этой ситуации у Tulika связаны руки и не во власти предприятия решать проблемы обманутого клиента, тогда как имидж Tulika точно страдает.

Tulika вместе с патентным уполномоченным Альмаром Сехвером организовала контрольную проверку в центре Таллинна, во время которой водителям лжетакси сообщалось о нарушении закона о торговой марке и нарушителям дали три дня на исправление данной ситуации.