05.09.2019, 18:50

ВИДЕО DELFI | В Таллинне массово орудуют лжетаксисты: цены в три раза выше, чем у Tulika Takso

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Роман Старапопов
корреспондент, монтаж
Мадис Вельтман
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В Таллинне стремительно растет число лжетакси Tulika, что является обманом как туристов, так и местных жителей. Наиболее болезненный удар этот обман наносит кошельку клиента, поскольку он не понимает, что садится не в ту машину, где действует абсолютно другой прейскурант.

По словам руководителя Tulika Takso Мати Саара, безнаказанность придала энергии обманщикам и на сегодня количество такси, которые имитируют Tulika, уже более 30. ”Для обмана клиента берется, как правило, автомобиль белого цвета и на дверь наклеивается желтый овал с черным обрамлением и черными шашечками. Логотипы не совпадают один к одному, но с умыслом сделаны и небольшие ошибки внутри — также как и с известными примерами — т.н. Adibas или Roleds, но клиент этого не замечает, что и является целью обманщиков”, — пояснил Саар.

Одно из мест, где можно встретить лжетакси Tulika — это начало улицы Виру, которое согласно прошлогоднему решению горуправы предназначается только для электро- или гибридных такси. Второе популярное место для того, чтобы подобрать невнимательного клиента — это Старый порт Таллинна.

”Работа идет активно, клиентов подбирают прямо с тротуара и по рации сообщают, чтобы к освободившемуся месту около портового здания сразу же подъехало следующее лжетакси”, — описывает Саар. В то же время Саар похвалил порт, который для улучшения ситуации предпринял разные меры.

По словам административного руководителя Старого порта Таллинского порта Тармо Рандмяэ, для них очень важен позитивный опыт прибытия в порт и дальнейшего путешествия. Рандмяэ находит, что у услуги таксоизвоза в этом важная роль, поскольку многие пассажиры желают из порта ехать дальше именно на такси. ”Для того, чтобы быть уверенными в качестве предлагаемых таксоуслуг, мы изменили схему движения перед А-терминалом с тем, чтобы перед терминалом могли быть только такси тех компаний, которые являются нашими партнерами. Плюс к этому перед терминалом есть краткосрочная парковка ”Kiss & Sail”, на которой могут останавливаться и другие автомобили, перевозящие пассажиров — в том числе и такси, которые для оказания этой услуги используют различные приложения. В то же время мы стараемся повысить осведомленность пассажиров по части официальной услуги таксоизвоза и прав пассажиров такси как на нашей странице, так и с помощью инфознаков”, — добавил Рандмяэ.

По словам руководителя Tulika, к сожалению до сих пор часты ситуации, когда лжетакси Tulika проскакивают под шлагбаум, проезжая для этого порой и через бордюры ограждения. По его словам, наибольшая группа риска — это как раз иностранные гости, которые используют приложения для заказа такси реже, чем местные жители и которые уверены в том, что выбирая белую машину с желтым овалом, с ними не может случится ничего плохого. ”Первые признаки организованной деятельности лжетакси мы заметили около года назад и это нашло отражение даже в финской прессе. Число ежедневно обманываемых клиентов велико и сегодня они обращаются с жалобами в Tulika. Довольно часто клиентам за поездку в центре города выставляют счет в 50 евро, а в случае отказа платить грозят вызвать полицию”, — рассказывает он, добавляя, что, к сожалению, в этой ситуации у Tulika связаны руки и не во власти предприятия решать проблемы обманутого клиента, тогда как имидж Tulika точно страдает.

Tulika вместе с патентным уполномоченным Альмаром Сехвером организовала контрольную проверку в центре Таллинна, во время которой водителям лжетакси сообщалось о нарушении закона о торговой марке и нарушителям дали три дня на исправление данной ситуации.

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