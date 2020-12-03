03.12.2020, 22:00

ВИДЕО | DELFI В СИЛЛАМЯЭ: Что говорят об эпидемии и боятся ли ковида жители самого зараженного города Эстонии?

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корреспондент, монтаж
Андрес Путтинг
видео
EST 1

Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht находятся в Силламяэ - самом зараженном городе Эстонии. Знают ли жители Силламяэ, что в их городе самые высокие в Эстонии показатели заболеваемости.

Подробнее смотрите в видеорепортаже.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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