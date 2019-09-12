ВИДЕО DELFI | В Маарду массово селятся украинцы: предприятиям это выгодно, но в школах проблемы

Как предполагает Архипов, интерес вызван тем, что в городе проживает большое количество русскоязычных, поэтому эта среда для украинцев более приемлемая, чем в каком-либо другом эстонском городе.

"У нас довольно большое число приезжих украинцев, что в свою очередь дает возможность нашим предприятиям успешнее работать, набирать людей на рынке труда. С другой стороны, это поднимает цены на аренду жилья", — говорит мэр, который рассматривает данную тенденцию со знаком плюс.

По его словам, это является неким стимулом для предпринимателей в сфере строительства, чтобы строить новые дома и тем самым развивать Маарду.

Однако Архипов не скрывает, что это вызывает некоторые проблемы. "Если люди приезжают с временным видом на жительство и разрешением на работу сроком до трех месяцев, то привезя с собой семью, — жену и детей, не все понимают, что должны оформить их тоже. Тем более, что они приводят детей в школу, а мы принимаем всех. Иногда возникает языковой барьер. Например, как преподавать эстонский язык", — рассказывает мэр. Он убежден, что этим вопросом должно заниматься не только местное самоуправлением, но и государство в целом.