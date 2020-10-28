ВИДЕО | DELFI В АРМЕНИИ: В пунктах помощи на улицах Еревана беженцам из Карабаха помогают даже дети(1)
На улицах Еревана волонтеры организуют пункты помощи военным, а также беженцам из Нагорного Карабаха, где с 27 сентября вспыхнул военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Среди волонтеров, которые помогают собирать и сортировать продукты и одежду, есть даже дети.
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