04.12.2019, 21:30

ВИДЕО DELFI | Трамп за одним столом с Ратасом: страны, которые тратят 2% от ВВП на оборону, молодцы!

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Сегодня президент США Дональд Трамп собрался за обеденным с толом с представителями восьми стран-членов НАТО, которые тратят как минимум 2% от ВВП на оборону. Среди них была и Эстония, которую представлял премьер-министр Юри Ратас.

Государства-члены НАТО, которые тратят 2% от ВВП или больше на оборону, это Эстония, США, Великобритания, Болгария, Греция, Польша, Литва, Латвия и Румыния.

Трамп сказал, что эти страны — молодцы.

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