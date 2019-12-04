04.12.2019, 21:30
ВИДЕО DELFI | Трамп за одним столом с Ратасом: страны, которые тратят 2% от ВВП на оборону, молодцы!(14)
Сегодня президент США Дональд Трамп собрался за обеденным с толом с представителями восьми стран-членов НАТО, которые тратят как минимум 2% от ВВП на оборону. Среди них была и Эстония, которую представлял премьер-министр Юри Ратас.
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