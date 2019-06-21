ВИДЕО DELFI | Таллиннские таксисты: в машинах тревожных кнопок нет, надо вооружаться

Один из таксистов работал на машине Takso 24. Член правления фирмы Тыну Уусмаа сказал, что их машины оснащены специальными тревожными кнопками, при помощи которых в случае необходимости можно вызвать охранную фирму.

Корреспонденты RusDelfi поинтересовались у таллиннских таксистов, оснащены ли их машины тревожными кнопками, сталкивались ли они с экстремальными ситуациями, а также что делать в случае нападения.