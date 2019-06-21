21.06.2019, 14:35

ВИДЕО DELFI | Таллиннские таксисты: в машинах тревожных кнопок нет, надо вооружаться

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Роман Старапопов
Прийт Симсон
Видео
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Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви стреляли в двух таксистов. Один погиб. Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу. Это 30-летний Райво Юримяэ. Ведутся поиски.

Один из таксистов работал на машине Takso 24. Член правления фирмы Тыну Уусмаа сказал, что их машины оснащены специальными тревожными кнопками, при помощи которых в случае необходимости можно вызвать охранную фирму.

Корреспонденты RusDelfi поинтересовались у таллиннских таксистов, оснащены ли их машины тревожными кнопками, сталкивались ли они с экстремальными ситуациями, а также что делать в случае нападения.

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