21.06.2019, 14:35
ВИДЕО DELFI | Таллиннские таксисты: в машинах тревожных кнопок нет, надо вооружаться(19)
Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви стреляли в двух таксистов. Один погиб. Стрелявший совршил самоубийство.
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