21.06.2019, 14:35

ВИДЕО DELFI | Таллиннские таксисты: в машинах тревожных кнопок нет, надо вооружаться

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Роман Старапопов
Прийт Симсон
Видео
EST 21

Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви стреляли в двух таксистов. Один погиб. Стрелявший совршил самоубийство.

Один из таксистов работал на машине Takso 24. Член правления фирмы Тыну Уусмаа сказал, что их машины оснащены специальными тревожными кнопками, при помощи которых в случае необходимости можно вызвать охранную фирму.

Корреспонденты RusDelfi поинтересовались у таллиннских таксистов, оснащены ли их машины тревожными кнопками, сталкивались ли они с экстремальными ситуациями, а также что делать в случае нападения.

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