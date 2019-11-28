28.11.2019, 09:30
ВИДЕО DELFI | “США — полицейские”: Игорь Грязин верит, что Соединенные Штаты буду защищать Эстонию и без НАТО(58)
Во время дебатов на RusDelfi профессор, преподаватель Таллиннского университета Игорь Грязин высказался о роли США в мировой геополитике. Смотрите видео!
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