ВИДЕО DELFI | “США — полицейские”: Игорь Грязин верит, что Соединенные Штаты буду защищать Эстонию и без НАТО

rus.delfi.ee EST 2

Во время дебатов на RusDelfi профессор, преподаватель Таллиннского университета Игорь Грязин высказался о роли США в мировой геополитике. Смотрите видео!