26.11.2019, 14:03

ВИДЕО DELFI | Совместная пресс-конференция Зеленского и Кальюлайд

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Эстонии. Утром он встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, после чего президенты дали совместную пресс-конференцию.

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