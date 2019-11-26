ВИДЕО DELFI | Совместная пресс-конференция Зеленского и Кальюлайд

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Эстонии. Утром он встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, после чего президенты дали совместную пресс-конференцию.