ВИДЕО DELFI: Состоит в секте и избивает жену? Известные эстонские блогеры Антон и Анна Овсянкины были вынуждены обратиться в полицию из-за клеветы от ”фанатов”

Форумами дело не ограничилось, и тревожные сообщения на эту тему были опубликованы в популярных эстонских группах в Facebook, как ”Ищу совета”. Позже кто-то из обеспокоенных пользователей даже отправил обращения с просьбой спасти Анну Овсянкину от мужа в эстонские СМИ, в том числе и в Delfi. Появились призывы ”спасти Анну”, изъять из семьи ребенка и найти расправу на Антона.

Delfi поговорил с Анной Овсянкиной отдельно, чтобы услышать ее сторону истории, так как до этого девушка не делала на своих каналах заявлений насчет обвинений в сторону ее мужа. Мы попросили Антона отойти в другую комнату, чтобы Анна могла свободна ответить, что она думает об увлечении мужа, и действительно ли он избивает ее.

”На форумах они обсуждали нас давно. Кто-то прикидывался нашими родственниками и писал ”инсайдерскую” информацию. И вот они себя там накручивали, подливали масло в огонь, и кого-то одного настолько этим воодушевили”, — рассказывает Анна. Антон добавляет, что та девушка написал не только в СМИ и Facebook, но также писала родственникам и друзьям пары с просьбами спасти Анну.

В итоге после всей клеветы и угроз отправить заявление в социальные органы, чтобы у пары изъяли ребенка, блогеры для защиты своей семьи решили подать заявление в полицию.

Антон считает, что это обратная сторона свободы слова — люди понимают, что могут говорить что угодно безнаказанно, и заходят слишком далеко. При этом утверждения о том, что раз ты выставляешь свою жизнь напоказ, то ты сам подписался на такое отношение к себе, он не считает уместным, так как у всего должны быть границы, а кибербуллинг не допустим, независимо от известности человека.

”Получается, что мы им не нравимся изначально — иначе как такое можно писать — и они тратят свое свободное время на то, чтобы смотреть тех, кто им изначально не нравится, обсуждать нашу жизнь и то, как нам навредить. Это меня пугает больше всего”, — констатирует Анна.

”Они свято верят, что они добро творят. Друг-друга хвалят”, — смеется Антон.

С обвинениями в том, что он состоит секте Антон не согласен: ”Такое отношение у общества — хочется сразу что-то сектой назвать. Мне как раз прислали предложение об инвестиции. И тут же тоже нужно во что-то поверить, поддержать идею, вложить деньги. Но такое сектой никогда не назовут”.

Пара не боится того, что изменения в контенте их канала могут отпугнуть аудиторию и заставить фанатов отвернуться от блогеров: ”Когда жизнь и интересы меняются, делать вид, что все, как прежде, нет смысла. Зрители это мгновенно считывают”.

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