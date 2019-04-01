01.04.2019, 16:55

ВИДЕО DELFI: Состоит в секте и избивает жену? Известные эстонские блогеры Антон и Анна Овсянкины были вынуждены обратиться в полицию из-за клеветы от ”фанатов”

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Андрей Данило
Оливер Тсупсман
Видео
EST 23

Популярные эстонские блогеры Антон и Анна Овсянкины (Estonianna, ANTONplusANNA) не понаслышке знают, что такое негативные комментарии в сети. Однако недавно это вышло на новый уровень — ”доброжелатели” распускают слухи, что Антон состоит в секте и избивает жену, а также хотят, чтобы из семьи изъяли ребенка. Антон и Анна рассказали Delfi, во что превратилась их жизнь и почему они решили обратиться в полицию.

Анна Овсянкина, широко известная в русскоязычном сегменте YouTube как Estonianna, является одним самым популярным русскоязычным видеоблогером в Эстонии. Видео она снимает вместе со своим мужем Антоном Овсянкиным, с которым у них есть общий канал ANTONplusANNA.

На своих каналах они в основном показывали свою семейную жизнь, разного рода развлекательные видео с обзорами и челленджами. Конечно же, после рождения сына Саши, на канале пары изменился контент — да и времени на съемку различных видео стало меньше. Однако год назад Антон увлекся тематикой духовности и религиозности и начал публиковать видео с размышлениями на эту тему на общем канале.

Аудитория канала восприняла это по-разному. На форумах, посвященных обсуждению блогеров рунета, поползли слухи о том, что Антон Овсянкин вступил в секту, держит жену с ребенком дома взаперти, запрещает общаться с друзьями и родственниками и даже избивает ее. Его начали обвинять в женоненавистничестве и гомофобии.

Форумами дело не ограничилось, и тревожные сообщения на эту тему были опубликованы в популярных эстонских группах в Facebook, как ”Ищу совета”. Позже кто-то из обеспокоенных пользователей даже отправил обращения с просьбой спасти Анну Овсянкину от мужа в эстонские СМИ, в том числе и в Delfi. Появились призывы ”спасти Анну”, изъять из семьи ребенка и найти управу на Антона.

Delfi поговорил с Анной Овсянкиной отдельно, чтобы услышать ее сторону истории, так как до этого девушка не делала на своих каналах заявлений насчет обвинений в сторону ее мужа. Мы попросили Антона отойти в другую комнату, чтобы Анна могла свободна ответить, что она думает об увлечении мужа, и действительно ли он избивает ее.

”На форумах они обсуждали нас давно. Кто-то прикидывался нашими родственниками и писал ”инсайдерскую” информацию. И вот они себя там накручивали, подливали масло в огонь, и кого-то одного настолько этим воодушевили”, — рассказывает Анна. Антон добавляет, что та девушка написала не только в СМИ и Facebook, но также писала родственникам и друзьям пары с просьбами спасти Анну.

В итоге после всей клеветы и угроз отправить заявление в социальные органы, чтобы у пары изъяли ребенка, блогеры для защиты своей семьи решили подать заявление в полицию.

Антон считает, что это обратная сторона свободы слова — люди понимают, что могут говорить что угодно безнаказанно, и заходят слишком далеко. При этом утверждения о том, что раз ты выставляешь свою жизнь напоказ, то ты сам подписался на такое отношение к себе, он не считает уместным, так как у всего должны быть границы, а кибербуллинг не допустим, независимо от известности человека.

”Получается, что мы им не нравимся изначально — иначе как такое можно писать — и они тратят свое свободное время на то, чтобы смотреть тех, кто им изначально не нравится, обсуждать нашу жизнь и то, как нам навредить. Это меня пугает больше всего”, — констатирует Анна.

”Они свято верят, что они добро творят. Друг-друга хвалят”, — смеется Антон.

С обвинениями в том, что он состоит в секте Антон не согласен: ”Такое отношение у общества — хочется сразу что-то сектой назвать. Мне как раз прислали предложение об инвестиции. И тут же тоже нужно во что-то поверить, поддержать идею, вложить деньги. Но такое сектой никогда не назовут”.

Пара не боится того, что изменения в контенте их канала могут отпугнуть аудиторию и заставить фанатов отвернуться от блогеров: ”Когда жизнь и интересы меняются, делать вид, что все, как прежде, нет смысла. Зрители это мгновенно считывают”.

P.S. Редакция может не разделять выражаемые в материалах мнения.

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