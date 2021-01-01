01.01.2021, 22:00
ВИДЕО DELFI | Семья из Ласнамяэ показала, как празднует Новый год: тост под бой курантов и пародии на Путина и Горбачева
Во время съемок новогоднего репортажа в Ласнамяэ местные жители пригласили корреспондентов Delfi к себе домой, чтобы показать, как они встречают новый 2021 год в кругу семьи.
Тосты с поздравлением были подняты под бой курантов, сразу после выступления президента России Владимира Путина.
Глава семейства спародировал Путина, а также президента СССР Михаила Горбачева. Подробнее — в видеосюжете.
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