ВИДЕО DELFI | Семья из Ласнамяэ показала, как празднует Новый год: тост под бой курантов и пародии на Путина и Горбачева

Тосты с поздравлением были подняты под бой курантов, сразу после выступления президента России Владимира Путина.

Глава семейства спародировал Путина, а также президента СССР Михаила Горбачева. Подробнее — в видеосюжете.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.