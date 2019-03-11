ВИДЕО DELFI | Русские школы, гражданство, закон о сожительстве. Мартин Хельме о самых серьезных расхождениях с центристами

”По каким вопросам мы сможем договориться, насколько велика общая часть, о какие подводные камни мы споткнемся и сможем ли с ними справиться, думаю, выяснится в течение следующий недели-двух”, — сказал Хельме.

Что касается вопросов русскоязычного образования, языка и гражданства, то, по словам Хельме, это действительно те темы, достижение консенсуса по которым будет очень нелегким. ”Мне бы не хотелось сейчас начинать проводить границы, где кто должен отступать, но мы прекрасно понимаем, что по этим вопросам нам предстоят действительно серьезные переговоры”, — сказал Хельме.

Что касается аннулирования закона о сожительстве, то Хельме-младший сказал, что, скорее всего, если предполагаемые партнеры по коалиции на это не согласятся, то в правительство EKRE не войдет.