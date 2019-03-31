ВИДЕО DELFI | Русские на манифестации "ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!": мы не паразитирующие тиблы, не пятая колонна и не раковая опухоль

На мероприятии в Таллинне одна из организаторов акции Антониа Наэль заявила, что выступает за защиту прав человека: "Я считаю, что права меньшинств — любых — национальных, сексуальных, религиозных должны быть защищены".

Наэль отметила, что она по национальности русская. "Мы не паразитирующие тиблы, не пятая колонна и не раковая опухоль", — отметила она. В столице на мероприятие пришли Яак Мадисон и сторонники EKRE.

Delfi вел прямую трансляцию с манифестации. Присутствующие на демонстрации русскоязычные — кстати, были и соседи из Латвии — рассказали, почему вышли на протест.