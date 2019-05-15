ВИДЕО DELFI | Рихо Террас: пограничный договор я бы не подписал. Земли Эстонии могла бы вернуть демократическая Россия

”Никто не знает, что произойдет в будущем”, — отметил он.

Террас пояснил, что он не имеем в виду, что земли надо забрать обратно, а то, что иногда общение между государствами и заключение договоров приводит к ”обороту территорий”.

”Я бы не отдал ни кусочка эстонской земли”, — добавил Террас. Также он сказал, что выступает против пограничного договора. На вопрос о том, при каких условиях можно было бы вернуть земли, Террас ответил, что при условии ”демократической России”. При этом он выразил сомнения в том, что в России может наступить демократия, но ”кто знает, что будет через сто-двести лет”.