15.05.2019, 14:46
ВИДЕО DELFI | Рихо Террас: пограничный договор я бы не подписал. Земли Эстонии могла бы вернуть демократическая Россия
Кандидат в евродепутаты Рихо Террас сказал Delfi, комментируя желание EKRE вернуть Эстонии земли, полагавшиеся ей по Тартускому мирному договору, что ”забрать, конечно, нельзя, но, мне кажется, что так просто от них отказываться тоже не стоит”.
”Никто не знает, что произойдет в будущем”, — отметил он.
Террас пояснил, что он не имеем в виду, что земли надо забрать обратно, а то, что иногда общение между государствами и заключение договоров приводит к ”обороту территорий”.
”Я бы не отдал ни кусочка эстонской земли”, — добавил Террас. Также он сказал, что выступает против пограничного договора. На вопрос о том, при каких условиях можно было бы вернуть земли, Террас ответил, что при условии ”демократической России”. При этом он выразил сомнения в том, что в России может наступить демократия, но ”кто знает, что будет через сто-двести лет”.