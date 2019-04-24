ВИДЕО DELFI | Ратас: роль президента — искать равновесие. Кальюлайд с этим хорошо справилась

Несмотря на некоторую критику в речи президента, Юри Ратас сказал Delfi, что ему речь понравилась.

”По моему мнению, президент была позитивной и искала решения для общества. На самом деле в этом и заключается роль президента — искать, сохранять и развивать равновесие. Я считаю, что президент ЭР очень хорошо с этим справилась”.

Ратас сказал, что если у общества есть вопросы, но необходимо и дать на них ответы.

На вопрос о том, продержится ли коалиция до следующих выборов, Ратас ответил, что сделает для этого все, что от него зависит.