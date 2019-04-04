ВИДЕО DELFI | Посол РФ Александр Петров: президент Кальюлайд сможет убедиться, что Россия настроена на уважительные и добрососедские отношения с Эстонией

Короткое интервью было записано перед начало первого заседания эстонского парламента, на которое по традиции приглашаются и представители дипломатического корпуса работающих в нашей стране посольств иностранных государств.

Посол РФ в Таллинне Александр Петров:

Диалог на высшем уровне — это неотъемлемый элемент межгосударственных отношений, и его отсутствие это тоже характеристика того, что отношения переживают трудный период. Отсюда и повышенные ожидания, связанные с предстоящим приездом в Москву президента Эстонии и ее планируемой встречи с президентом России. Исходим из того, что такая встреча состоится и она поможет лучше понять друг друга, лучше уяснить позиции обеих сторон и мы рассчитываем на то, что это может послужить стимулом для выведения двухстоонних отношений на новый уровень. Хотелось бы на это , по крайней мере, очень надеется.

DELFI: На ваш взгляд, какие темы и вопросы могли и должны были быть затронуты на подобной встрече?