04.04.2019, 12:24
ВИДЕО DELFI | Посол РФ Александр Петров: президент Кальюлайд сможет убедиться, что Россия настроена на уважительные и добрососедские отношения с Эстонией
18 апреля президент Эстонской республики Керсти Кальюлайд отправится в Москву, где она, вероятно, встретится в главой Российской Федерации Владимиром Путиным. DELFI узнал у посла РФ в Таллинне Александра Петрова, какие ожидания есть у дипломатов в преддверии этой действительно исторической встречи.
Короткое интервью было записано перед начало первого заседания эстонского парламента, на которое по традиции приглашаются и представители дипломатического корпуса работающих в нашей стране посольств иностранных государств.
Посол РФ в Таллинне Александр Петров:
Диалог на высшем уровне — это неотъемлемый элемент межгосударственных отношений, и его отсутствие это тоже характеристика того, что отношения переживают трудный период. Отсюда и повышенные ожидания, связанные с предстоящим приездом в Москву президента Эстонии и ее планируемой встречи с президентом России. Исходим из того, что такая встреча состоится и она поможет лучше понять друг друга, лучше уяснить позиции обеих сторон и мы рассчитываем на то, что это может послужить стимулом для выведения двухстоонних отношений на новый уровень. Хотелось бы на это , по крайней мере, очень надеется.
DELFI: На ваш взгляд, какие темы и вопросы могли и должны были быть затронуты на подобной встрече?
АП: Вы, знаете, президенты вольны сами определять повестку дня своей встречи. Несмоненно, есть немало вопросов, представляющих интерес для обеих сторон, и я не хотел бы сейчас зацикливаться на каких-то конкретных из них, перечень достаточно хорошо известен. Мы рассчитываем на то, что высокий эстонский гость сможет убедиться в настрое российской стороны на ведение дел с Эстонией в духе взаимного уважения и добрососедства. К чему нас обязывает и наша многовековая совместная история, и сохраняющиеся многочисленные межчеловеческие контакты, родственные связи, взаимная тяга к культуре и искусству друг друга. Отсюда понятны эти ожидания и хотелось, чтобы они оправдались в ходе этого визита.