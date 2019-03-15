15.03.2019, 15:10
ВИДЕО DELFI: Организатор акции в защиту климата у Рийгикогу: ждите нас по пятницам!
Организатор таллиннской акции в защиту климата Кристин Сийль сказала, что молодежь собирается продолжать подобные забастовки, правда, в меньшем составе.
Сийль признала, что добровольно молодежь не может раз в неделю бастовать так широкомасштабно — с речами и музыкой, но каждую пятницу к Рийгикогу может приходить хоть один человек. ”Мы показываем, что никуда не пропадем, мы последовательны”.
Сегодня в Таллинне и Тарту проходят акции в защиту климата Fridays For Future.