ВИДЕО DELFI: "Ни один язык не является угрозой". В Москве президент Эстонии возложила цветы к мемориалу “Стена скорби”

До прибытия эстонского президента памятник, который находится на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, оградили забором. За безопасностью следили бойцы ОМОНа и полиция.

Подготовительные работы к приезду президента шли тщательным образом: территорию убирали, на месте работали кинологи с собакой. На огражденную территорию журналистов пропускали по списку аккредитованных лиц и после основательного досмотра.

После того, как президент возложила к стене цветы, телеканал “Россия” поинтересовался у нее, является ли русский язык угрозой, на что Кальюлайд парировала: ни один язык не является угрозой!

Мемориал памяти жертв политических репрессий “Стена скорби” официально открыл президент России Владимир Путин в октябре 2017 года. Это первый в России общенациональный памятник жертвам политических репрессий.