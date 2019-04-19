19.04.2019, 22:23
ВИДЕО DELFI: "Ни один язык не является угрозой". В Москве президент Эстонии возложила цветы к мемориалу “Стена скорби”
Утром 19 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд возложила цветы к мемориалу памяти жертв политических репрессий “Стена скорби”.
До прибытия эстонского президента памятник, который находится на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, оградили забором. За безопасностью следили бойцы ОМОНа и полиция.
Подготовительные работы к приезду президента шли тщательным образом: территорию убирали, на месте работали кинологи с собакой. На огражденную территорию журналистов пропускали по списку аккредитованных лиц и после основательного досмотра.
После того, как президент возложила к стене цветы, телеканал “Россия” поинтересовался у нее, является ли русский язык угрозой, на что Кальюлайд парировала: ни один язык не является угрозой!
Мемориал памяти жертв политических репрессий “Стена скорби” официально открыл президент России Владимир Путин в октябре 2017 года. Это первый в России общенациональный памятник жертвам политических репрессий.