ВИДЕО DELFI | Михаил Кылварт VS Михаил Горбачев: что думают русскоязычные жители Таллинна о запрете на продажу алкоголя(28)
По предложению мэра Таллинна Михаила Кылварта столичная горуправа приняла законопроект, согласно которому в увеселительных заведениях будут действовать ограничения на ночную продажу алкоголя.
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