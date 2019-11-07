ВИДЕО DELFI | Михаил Кылварт VS Михаил Горбачев: что думают русскоязычные жители Таллинна о запрете на продажу алкоголя

С 1 июня 2020 года розничная продажа предназначенного для употребления на месте алкоголя будет запрещена в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу в промежутке с 2:00 до 6:00 и в ночь на субботу и воскресенье с 3:00 до 7:00.

Ограничения не действуют в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня. Корреспондент Delfi Роман Старапопов отправился в Ласнамяэ, к знаменитому бару "У Палыча", чтобы выяснить, что думают о запрете на ночную продажу алкоголя в увеселительных заведениях местные жители.