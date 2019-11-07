ВИДЕО DELFI | Михаил Кылварт VS Михаил Горбачев: что думают русскоязычные жители Таллинна о запрете на продажу алкоголя(13)
По предложению мэра Таллинна Михаила Кылварта столичная горуправа приняла законопроект, согласно которому в увеселительных заведениях будут действовать ограничения на ночную продажу алкоголя.
Журналист Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса
"Ледяные яйца" вместо песка вынесло на пляж в Балтийском море
Юные молодожены погибли сразу после свадебной церемонии
Обнаружены тела депутата и 3 членов ее семьи, убитых в 2012 году