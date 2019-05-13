ВИДЕО DELFI | Михаил Кылварт о новых старейшинах и падении рейтинга центристов в Таллинне

"Состав нынешнего правительства, мягко говоря, многим людям не нравится. Это своего рода протестное настроение. Это политическая оценка со стороны нашего избирателя", — отметил он, комментируя падение популярности центристов в два раза среди русскоязычных избирателей в Таллинне.

На вопрос, помогут ли Андрес Вяэн (Ласнамяэ), Андре Ханимяги (Хааберсти), Пеэтер Ярвелайд (Пыхья-Таллинн) и Тынис Лийнат (Пирита) поднять рейтинги, он ответил, что подыскивая кандидатуры, искал людей способных прежде всего концентрироваться на районных проблемах.