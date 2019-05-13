13.05.2019, 18:11
ВИДЕО DELFI | Михаил Кылварт о новых старейшинах и падении рейтинга центристов в Таллинне
Виталий Бесчастный
редактор
Сегодня, 13 мая, были представлены кандидаты на пост старейшины четырех столичных районов. Председатель таллиннского совета Центристской партии Михаил Кылварт рассказал, сложно ли было найти замену ушедшим в парламент политикам. Также он прокомментировал падение популярности центристов в столице. Смотрите видео RusDelfi.
"Состав нынешнего правительства, мягко говоря, многим людям не нравится. Это своего рода протестное настроение. Это политическая оценка со стороны нашего избирателя", — отметил он, комментируя падение популярности центристов в два раза среди русскоязычных избирателей в Таллинне.
На вопрос, помогут ли Андрес Вяэн (Ласнамяэ), Андре Ханимяги (Хааберсти), Пеэтер Ярвелайд (Пыхья-Таллинн) и Тынис Лийнат (Пирита) поднять рейтинги, он ответил, что подыскивая кандидатуры, искал людей способных прежде всего концентрироваться на районных проблемах.
Как передает rus.err.ee, в мае самой популярной политической силой Эстонии оставалась Партия реформ (33%), а на второе место вышла EKRE (17%), оттеснив на третью позицию Центристскую партию (15%). Рейтинг Социал-демократической партии составил 12,9%, "Эстонии 200" — 11,5%, а поддержка Isamaa упала до 6%.
В исследовании общественного мнения также отмечается двукратное падение рейтинга центристов в Таллинне, который многие годы оставался главным оплотом партии. Так, если в феврале за Центристскую партию были готовы проголосовать 35% жителей столицы, то сейчас этот показатель снизился до 16%.