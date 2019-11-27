ВИДЕО DELFI | Максим Волков: мне стыдно перед пенсионерами за 7 евро, Центристской партии следует признать свою ошибку

В интервью RusDelfi Максим Волков заверил, что не преследовал цель привлечь внимание общественности, публикуя это видео в соцсети.

Скандальное заявление Рейтельманн про местных русских, которых он назвал ”паразитирующими тиблами”, а мигрантов грязью и тараканами, было сделано четыре года назад. Однако общественность вновь вспомнила эти слова Рейтельманна, поскольку его назначили членом ПАСЕ, ведомства, которое в частности защищает права человека.

”Если честно, то что касаемо Урмаса Рейтельманна, то у меня бурлило давно, — признал Волков. — Другое дело, что коллеги по опасному политическому бизнесу создали неприятную ситуацию. Мне казалось, что и без меня хватает людей с их высказываниями, мягко говоря, далеко не всегда умными”.

Волков заверил, что больше всего его зацепили слова в высказывании Рейтельманна о том, что приезжающие в Эстонию мигранты не являются людьми.

В том же ролике Волков намекнул на кого-то из парламентариев, что когда проходило голосование за кандидатуру Рейтельманна при назначении его в ПАСЕ, кто-то ”переобулся в воздухе”.