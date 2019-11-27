ВИДЕО DELFI | Максим Волков: мне стыдно перед пенсионерами за 7 евро, Центристской партии следует признать свою ошибку

Назвать имена конкретных политиков Волков отказался, однако стало ясно, что это его однопартийцы. ”Тут видите какой нюанс. Вот тут уже идет провокационный вопрос. Дело в том, что устав Центристской партии подразумевает некий запрет на публичную критику однопартийцев. Для этого есть партийная дискуссия. И уподобляться Михаилу Антатольевичу Стальнухину, который включает брандспойт из известной жидкости во всех подряд, мне не хочется”, — заявил Волков.
Возвращаясь к голосованию по кандидатуре Рейтельманна, Волков прокомментировал позицию руководителя эстонской делегации в ПАСЕ Марии Юферовой-Скуратовски, которая на голосовании Комиссии по иностранным делам отдала свой голос за вхождение Рейтеьманна в состав делегации. Правда, на общем голосовании в Рийгикогу Мария воздержалась.
”Почему человек так делает? Почему человек меняет свою точку зрения, как перчатки? Наверное, лучше у Юферевой спросить. Я не сторож, я с ней не общался достаточно давно. Если честно, не говорю желанием”, — сказал Волков.
Комментируя предвыборное обещание Центристской партии о повышении пенсий на 100 евро с 2020 года, Волков признал, что это было ошибкой. Он заявил, что это надо признать и самой партии. На прошлой неделе был утвержден законопроект, согласно которому базовая часть пенсии увеличитя на 7 евро, а сама пенсия после индексации вырастет на 45.
”Будет честным признаться Центристской партии, что это была ошибка”, — заявил Волков, который предположил, что изначально не был сделан правильный расчет госбюджета.
Волков и сам в предвыборных роликах обещал повышение пенсий на 100 евро. Сегодня он приносит извинения своим избирателям. ”Я не стесняюсь этих слов, мне действительно очень стыдно перед пенсионерами, которые оказались заложниками неправильно просчитанных ходов со стороны Центристской партии. Я не снимаю с себя ответственность”, — признал Волков.
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